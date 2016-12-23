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Сибирских военных кормят салом и луком из-за наступивших морозов

На час сокращено несение караула

Из-за сильных морозов, пришедших в Сибирь, внесены коррективы в рацион питания военнослужащих.

Сибирским военнослужащим из-за существенного похолодания в меню добавили дополнительные порции чая, сала, хлеба и лука.

Кроме того, на один час сокращено несение караула, передает Сибирское агентство новостей. Внесены коррективы и в планы занятий по боевой подготовке военнослужащих. Им максимально сократили полевые занятия. Караульные используют постовую форму одежды: тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы.

Средняя температура воздуха на полигонах округа в Новосибирской, Кемеровской области и Туве опустилась до минус 35 градусов.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Сибирских военных кормят салом и луком из-за наступивших морозов

На час сокращено несение караула

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