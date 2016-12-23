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Пятница,
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Водители Твери примут участие в необычном флешмобе

Автомобилисты выстроятся в огромную снежинку в преддверии Нового года

Водители Твери решили провести необычный флешмоб. Автомобилисты выстроятся в огромную снежинку в преддверии Нового года.

В необычной акции смогут принять участие все желающие. На каждый автомобиль будет выдан лист со схемой построения гигантской снежинки. Всех участников попросят соблюдать правила дорожного движения и четко выполнять указания координаторов.

Мероприятие пройдет в предстоящее воскресенье, 25 декабря, возле парковки у «Леруа Мерлен» в 22.00, пишет ИА «Твериград».

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Водители Твери примут участие в необычном флешмобе

Автомобилисты выстроятся в огромную снежинку в преддверии Нового года

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