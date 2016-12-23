Водители Твери примут участие в необычном флешмобе

Водители Твери решили провести необычный флешмоб. Автомобилисты выстроятся в огромную снежинку в преддверии Нового года.



В необычной акции смогут принять участие все желающие. На каждый автомобиль будет выдан лист со схемой построения гигантской снежинки. Всех участников попросят соблюдать правила дорожного движения и четко выполнять указания координаторов.

Мероприятие пройдет в предстоящее воскресенье, 25 декабря, возле парковки у «Леруа Мерлен» в 22.00, пишет ИА «Твериград».