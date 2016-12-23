Путин: в России никогда не было никакой госсистемы допинга

Президент РФ Владимир Путин во время традиционной большой пресс-конференции заявил, что в стране никогда не было и нет программы поддержки допинга.



«В России никогда не создавали государственной системы допинга, это просто невозможно, и мы будем делать всё, чтобы этого никогда и не было», — подчеркнул Путин.



При этом российский лидер признал, что, как и в любой стране, в России есть проблемы применения запрещенных препаратов.

«Мы должны тесно сотрудничать в Олимпийским комитетом и WADA», — сказал глава государства, отметив, что Следственный комитет доведет до логического завершения все расследования по факту применения допинга.



Путин также добавил, что деятельность всех антидопинговых организаций должна быть «прозрачной, понятной, проверяемой».



Ранее вице-премьер по вопросам спорта и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что обновленная система борьбы с допингом в России согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В конце ноября СК РФ допросил более 50 спортсменов в рамках расследования дел о допинге.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало первую часть доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена 19 июля. В докладе говорилось о якобы нарушениях российских спортсменов антидопинговых правил во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.



После этого МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований под своей эгидой на территории России до 31 декабря 2016 года.

9 декабря Макларен должен представить вторую часть доклада о результатах расследования обвинений в употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи.



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