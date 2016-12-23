Из орловской типографии пропал тираж газеты с критикой губернатора

Главный редактор «Красной строки» уверен, что жители региона всё равно узнают правду о работе областных властей
Тираж номера газеты «Красная строка» пропал из типографии.
Главный редактор издания Юрий Лебедкин связывает случившееся с содержанием номера.
Там должны были быть опубликованы несколько критических материалов о деятельности губернатора Орловской области Вадима Потомского, сообщает ресурс InfoOrel.ru.
«Там вчера началась паника, так как не раз было замечено, что типография оповещает их о содержании готовящихся номеров», — приводит слова Лебедкина ресурс.
Он пообещал опубликовать материалы на сайте газеты.
Агентство в этой связи напоминает о том, что нечто подобное произошло в 2014 году.
Та же типография не напечатала тираж «Красной строки», сославшись на технический сбой.
После того как об этом стало известно широкой общественности, губернатор распорядился отпечатать номер двойным тиражом.