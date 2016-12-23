Путин распорядился продлить соглашение по размещению авиации РФ в САР

Российский президент Владимир Путин отдал распоряжение о подписании протокола к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ в Сирии.

«Положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы Вооруженных сил России, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирийской Арабской Республики, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования», — сообщается на сайте Кремля.

Также глава государства отдал приказ о подписании соглашения с САР о расширении пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ в порту Тартус в Сирии.

Этим же указом Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ и Министерству иностранных дел РФ совместно провести переговоры с Сирией и подписать соглашение от имени РФ.