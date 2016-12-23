Уровень Байкала упал на 1 см за неделю

Уровень воды в озере Байкал за одну неделю понизился на 1 см. Сейчас показатель насчитывает 456,1 м. В этом году максимальная отметка водоема — 456,5 м — наблюдалась 25–28 сентября, об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на Росводресурсы.

Ситуация с уровнем воды в Байкале подошла к критической отметке осенью 2014 года. Тревогу сначала забили в Бурятии, затем — в Иркутской области. Ученые объяснили снижение уровня воды в самом большом пресном водоеме в мире малым количеством осадков.

По словам специалистов Иркутского гидрометцентра, низководность Байкала наблюдается в Приангарье уже второй год. В январе 2015 года уровень упал ниже критической отметки более чем на 10 см. Только в июне он превысил эту отметку.

Обмеление озера заметили после строительства Иркутской гидроэлектростанции — уровень Байкала 11 раз за 50 лет опускался ниже критической отметки. Однако в Гидрометцентре России отмечают, что это не вызвало существенных экологических последствий и «ничего критичного и катастрофичного не произошло».



Как ранее писали «Известия», приоритетный проект по защите Байкала в федеральном правительстве рассмотрят в апреле 2017 года. Министерство природных ресурсов и экологии РФ привлечет к работе над документом общественность.

