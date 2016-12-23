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Путин о якобы вмешательстве в выборы в США: «Часовню тоже я развалил?»

Президент РФ прокомментировал обвинения в подрыве американской демократии

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения в подрыве демократии в США и вмешательстве в американские выборы, заявив, что действующее руководство Америки  и партия демократов все свои неудачи пытаются свалить на внешние факторы.

Комментируя эти сообщения, глава государства вспомнил цитату из киноленты Леонида Гайдая «Кавказская пленница».

«Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и в сенат, где у республиканцев [сейчас] большинство, в конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? Вот мы устроили пир горой на развалинах часовни, часовню тоже я развалил?» — заметил Путин в ходе пресс-конференции.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин о якобы вмешательстве в выборы в США: «Часовню тоже я развалил?»

Президент РФ прокомментировал обвинения в подрыве американской демократии

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