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Подлодку «Князь Пожарский» заложили в Северодвинске

Субмарина станет последней из восьми ракетоносцев серии «Борей»

Атомную подлодку «Князь Пожарский» заложили в Северодвинске на предприятии «Севмаш». В торжественной церемонии приняли участие представители руководства Минобороны, главного командования ВМФ, командования Северного флота и Беломорской военно-морской базы и представители Объединенной судостроительной корпорации и Центрального проектно-конструкторского бюро морской техники «Рубин».

Новая подлодка станет последним из восьми ракетоносцев проекта 955 «Борей». Разработанный петербургским ЦКБ морской техники «Рубин» проект 955 «Борей»/«Борей-А» относится к новейшему поколению атомных стратегических ракетоносцев. Длина корабля составляет 170 м, а ширина — 13,5 м. Подводное водоизмещение составляет 24 тыс. т.

Такие корабли смогут наносить до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава-30», отмечает ИА «Би-порт»

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», вооруженных баллистическими ракетами комплекса «Булава», призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Подлодку «Князь Пожарский» заложили в Северодвинске

Субмарина станет последней из восьми ракетоносцев серии «Борей»

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