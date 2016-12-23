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Новый президент Молдавии принес присягу и вступил в должность

Церемония инаугурации Игоря Додона состоялась во Дворце республики

Избранный президент Молдавии Игорь Додон принес присягу и официально вступил в должность главы республики.

Согласно молдавскому законодательству, президент страны вступает в должность сразу после инаугурации.

Торжественная церемония состоялась во Дворце республики, передает «РИА Новости».

Напомним, второй тур прямых президентских выборов состоялся в Молдавии 13 ноября, и, по данным ЦИК, кандидат от Партии социалистов Игорь Додон набрал 52,11% голосов.

Додон намерен восстановить стратегическое партнерство с РФ, а также вернуть на российский рынок молдавскую продукцию. Также избранный президент сообщал, что свой первый официальный зарубежный визит как глава государства совершит именно в Москву.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Новый президент Молдавии принес присягу и вступил в должность

Церемония инаугурации Игоря Додона состоялась во Дворце республики

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