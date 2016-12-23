Пробка во Владивостоке стала причиной задержки матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ задержали из-за того, что одна из команд застряла в пробке во Владивостоке. Хоккеистам пришлось добираться на стадион на электричке и такси.

Команда Континентальной хоккейной лиги «Югра», прибывшая во Владивосток на матч с «Адмиралом», опоздала на игру на 15 минут из-за пробок. По другой версии, транспорт встал из-за неубранной от снега дороги.

Как сообщили РИА PrimaMedia в приморском клубе, «Югре» пришлось оставить автобус и добираться на матч на электричке и такси.

В чемпионатах КХЛ соперники провели между собой семь встреч. В пяти матчах победу одерживала приезжая команда.

