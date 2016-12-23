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Пятница,
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Путин назвал нецелесообразным введение прогрессивной шкалы НДФЛ

По словам президента РФ, социальная справедливость может быть достигнута другими средствами

Президент РФ Владимир Путин считает пока нецелесообразным вводить в России прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ).

«Может быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, считаю, нецелесообразно, потому что, как только мы начнем это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый, мы запутаемся в этой дифференциации, и в конце концов всё это приведет к уклонению от уплаты налогов и доходы в бюджет сократятся», — сказал глава государства на пресс-конференции.

Путин напомнил, что сборы налога на доходы физических лиц увеличились в семь раз с 2001 года, когда была введена плоская шкала налога.

При этом президент отметил, что социальная справедливость, которая обычно приводится в качестве аргумента для введения прогрессивной шкалы подоходного налога, может быть достигнута и другими средствами.

«Такие решения уже приняты, имеется виду увеличение налога на дорогие транспортные средства, это уже сделано, можем настраивать эту систему, увеличение налога на дорогую недвижимость, здесь тоже можно настраивать», — добавил президент.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин назвал нецелесообразным введение прогрессивной шкалы НДФЛ

По словам президента РФ, социальная справедливость может быть достигнута другими средствами

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