Захват пассажирского самолета Afriqiyah Airways. Хроника событий

Рейс 8U209 вылетел из ливийского города Сабха в Триполи в 10:10 по местному времени. Он должен был приземлиться в пункте назначения в 11:20, но вместо этого повернул в сторону Мальты, где совершил посадку в международном аэропорту в 11:32.

Afriqiyah Airwaysflight #8U209, Airbus A320, from Sebha to Tripoli, Libya reportedly hijacked to Malta pic.twitter.com/9cf0EHi80T — Aviation Safety Net (@AviationSafety) 23 декабря 2016 г.