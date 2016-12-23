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Захват пассажирского самолета Afriqiyah Airways. Хроника событий

По последним данным, захватчики отпустили пассажиров, экипаж остается на борту

Фото: REUTERS/Darrin Zamit-Lupi MALTA OUT

  2016-12-23 14:53:00

По данным премьера Мальты, в заложниках находились 111 пассажиров, в том числе один ребенок

  2016-12-23 14:50:00

Захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает телеканал Sky News Arabia. Точное число пассажиров не называется. Экипаж остается на борту захваченного самолета.

  2016-12-23 14:48:00

 Сообщается, что угонщики вооружены ручной гранатой и угрожают взорвать самолет.

  2016-12-23 14:45:00

Угонщики отпустили пассажиров захваченного самолета, приземлившегося на Мальте, их точное число неизвестно, сообщает местное ТВ

  2016-12-23 14:43:00

 Министр транспорта Ливии сообщил о переговорах с двумя угонщиками самолета.

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  2016-12-23 14:42:00

Пассажиры угнанного самолета не пострадали, заявляет ливийское информационное агентство LANA.

  2016-12-23 14:40:00

  Все рейсы в аэропорту Мальты отменены.

  2016-12-23 14:32:00

Авиакомпания Afriqiyah Airways заявляет, что угонщик самолета является ливийцем.

  2016-12-23 14:24:00

По словам очевидцев, самолет стоит на летном поле с работающими двигателями. Его окружили солдаты, но к лайнеру они не приближаются.

  2016-12-23 14:20:00

Авиационные власти Мальты говорят, что сообщать какие-либо подробности инцидента пока рано.

  2016-12-23 14:13:00

По данным мальтийских СМИ, на борту находятся один или два угонщика, их требования пока неизвестны

  2016-12-23 14:10:00

Рейс 8U209 вылетел из ливийского города Сабха в Триполи в 10:10 по местному времени. Он должен был приземлиться в пункте назначения в 11:20, но вместо этого повернул в сторону Мальты, где совершил посадку в международном аэропорту в 11:32.

  2016-12-23 14:08:00

О возможном угоне самолета в Ливии, который взял курс на остров, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем Twitter.

  2016-12-23 14:04:00

В международном аэропорту Мальты совершил посадку пассажирский самолет, возможно угнанный в Ливии. На борту A320 находятся 118 пассажиров.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Захват пассажирского самолета Afriqiyah Airways. Хроника событий

Захват пассажирского самолета Afriqiyah Airways. Хроника событийПо последним данным, захватчики отпустили пассажиров, экипаж остается на борту

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