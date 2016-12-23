Захват пассажирского самолета Afriqiyah Airways. Хроника событий

По последним данным, захватчики отпустили пассажиров, экипаж остается на борту
Фото: REUTERS/Darrin Zamit-Lupi MALTA OUT
2016-12-23 14:53:00
По данным премьера Мальты, в заложниках находились 111 пассажиров, в том числе один ребенок
It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.
2016-12-23 14:50:00
Захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает телеканал Sky News Arabia. Точное число пассажиров не называется. Экипаж остается на борту захваченного самолета.
2016-12-23 14:48:00
Сообщается, что угонщики вооружены ручной гранатой и угрожают взорвать самолет.
2016-12-23 14:45:00
Угонщики отпустили пассажиров захваченного самолета, приземлившегося на Мальте, их точное число неизвестно, сообщает местное ТВ
2016-12-23 14:43:00
Министр транспорта Ливии сообщил о переговорах с двумя угонщиками самолета.
2016-12-23 14:42:00
Пассажиры угнанного самолета не пострадали, заявляет ливийское информационное агентство LANA.
2016-12-23 14:40:00
Все рейсы в аэропорту Мальты отменены.
2016-12-23 14:32:00
Авиакомпания Afriqiyah Airways заявляет, что угонщик самолета является ливийцем.
2016-12-23 14:24:00
По словам очевидцев, самолет стоит на летном поле с работающими двигателями. Его окружили солдаты, но к лайнеру они не приближаются.
الصور الاولية لطائرة الخطوط الافريقية المختطفة فى مالطا pic.twitter.com/OPigkBQjN8— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) 23 декабря 2016 г.
2016-12-23 14:20:00
Авиационные власти Мальты говорят, что сообщать какие-либо подробности инцидента пока рано.
2016-12-23 14:13:00
По данным мальтийских СМИ, на борту находятся один или два угонщика, их требования пока неизвестны
2016-12-23 14:10:00
Рейс 8U209 вылетел из ливийского города Сабха в Триполи в 10:10 по местному времени. Он должен был приземлиться в пункте назначения в 11:20, но вместо этого повернул в сторону Мальты, где совершил посадку в международном аэропорту в 11:32.
Afriqiyah Airwaysflight #8U209, Airbus A320, from Sebha to Tripoli, Libya reportedly hijacked to Malta pic.twitter.com/9cf0EHi80T— Aviation Safety Net (@AviationSafety) 23 декабря 2016 г.
2016-12-23 14:08:00
О возможном угоне самолета в Ливии, который взял курс на остров, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем Twitter.
Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.
2016-12-23 14:04:00
В международном аэропорту Мальты совершил посадку пассажирский самолет, возможно угнанный в Ливии. На борту A320 находятся 118 пассажиров.