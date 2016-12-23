Мэр Москвы уволил главу района Коптево «за некачественную работу»

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района Коптево. О принятом решении и причинах увольнения Михаила Юзбашяна столичный градоночальник написал на странице в Twitter.

«Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале «Наш город», – написал Собянин. Мэр Москвы отметил, что теперь уволенный чиновник «таланты фотографа будет применять в другом месте», уточняют «Дни.ру».

Уволил главу р-на Коптево за некачественную работу,подтасовку ответов на портале Наш город. Таланты фотографа будет применять в другом месте — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 декабря 2016 г.

Михаил Юзбашян был главой управы района Коптево два года.