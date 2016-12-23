Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Мэр Москвы уволил главу района Коптево «за некачественную работу»

Михаил Юзбашян подтасовал ответы на портале «Наш город», уточнил Собянин на странице в Twitter

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района Коптево. О принятом решении и причинах увольнения Михаила Юзбашяна столичный градоночальник написал на странице в Twitter.

«Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале «Наш город», – написал Собянин. Мэр Москвы отметил, что теперь уволенный чиновник «таланты фотографа будет применять в другом месте», уточняют «Дни.ру».

Михаил Юзбашян был главой управы района Коптево два года.

Читайте также:

Собянин: более 370 км дорог построят в Москве в ближайшие три года

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Мэр Москвы уволил главу района Коптево «за некачественную работу»

Михаил Юзбашян подтасовал ответы на портале «Наш город», уточнил Собянин на странице в Twitter

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов об экономической ситуации в стране, внутренней и внешней политике

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке