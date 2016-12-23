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Boeing чуть не попал в толпу людей. Видео

В Колумбии потерпел крушение грузовой лайнер, пять человек, находившихся на борту, погибли, еще один пропал без вести

В Колумбии потерпел крушение грузовой Boeing 727 компании Aerosucre. Очевидцам, наблюдавшим за взлетом лайнера, удалось снять его падение.

В ролике видно, что самолет взлетает с трудом, едва не задев людей, которые собрались у ограждения рядом со взлетной полосой. Какое-то время лайнер держится на небольшой высоте, а после падает за деревьями.

Boeing 727 вылетел из Пуэрто-Карреньо в Боготу, на борту находились пять или шесть человек, сообщает «РИА Новости». Согласно последним данным, пятеро погибли, еще один человек, возможно, пропал без вести.

Причины авиакатастрофы предстоит выяснить, как и то, почему у самолета возникли проблемы со взлетом.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Boeing чуть не попал в толпу людей. Видео

В Колумбии потерпел крушение грузовой лайнер, пять человек, находившихся на борту, погибли, еще один пропал без вести

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