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Мультимедийный исторический парк появится в Казани

Аналогичный проект уже есть в Москве

В Казани сегодня состоялась презентация проекта по созданию мультимедийного исторического парка. 

Как отмечает ИА «Татар-информ», такой же проект уже воплотили в жизнь в российской столице. Площадь парка составляет 28 тыс. кв. м. На территории ВДНХ находится интерактивная экспозиция, которая знакомит посетителей с историей государства российского с древнейших времен до нынешнего времени. Это делается с помощью масштабных панорам, купольных сфер, «живых» книг и компьютерных приложений.

Предполагается, что подобный парк появится в столице Татарстана следующим летом. Он будет рассказывать историю Татарстана и татарской национальной государственности.

Предположительно, выставку разместят на территории выставочного центра «Казанская ярмарка».

Как сказали в правительстве, появление мультимедийного парка особенно актуально в преддверии празднования в 2020 году 100-летия Республики Татарстан.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Мультимедийный исторический парк появится в Казани

Аналогичный проект уже есть в Москве

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