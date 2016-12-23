Мультимедийный исторический парк появится в Казани

В Казани сегодня состоялась презентация проекта по созданию мультимедийного исторического парка.

Как отмечает ИА «Татар-информ», такой же проект уже воплотили в жизнь в российской столице. Площадь парка составляет 28 тыс. кв. м. На территории ВДНХ находится интерактивная экспозиция, которая знакомит посетителей с историей государства российского с древнейших времен до нынешнего времени. Это делается с помощью масштабных панорам, купольных сфер, «живых» книг и компьютерных приложений.

Предполагается, что подобный парк появится в столице Татарстана следующим летом. Он будет рассказывать историю Татарстана и татарской национальной государственности.



Предположительно, выставку разместят на территории выставочного центра «Казанская ярмарка».

Как сказали в правительстве, появление мультимедийного парка особенно актуально в преддверии празднования в 2020 году 100-летия Республики Татарстан.