В Хабаровском крае открыли горячую линию по спиртосодержащим жидкостям

О любых подозрениях по поводу спиртосодержащей продукции на прилавках торговых и аптечных сетей теперь можно сообщить на специальную «горячую линию», сообщили ИА AmurMedia в краевом правительстве.

Такую информацию готовы принять в четырех ведомствах: в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, комитете по потребительскому рынку, пищевой и перерабатывающей промышленности, правительстве края и в министерстве здравоохранения края. О суррогатах также можно сигнализировать в полицию.

Накануне губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил усилить контроль над продажей спиртосодержащих медицинских препаратов, косметических средств и алкогольных изделий.

