Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Хабаровском крае открыли горячую линию по спиртосодержащим жидкостям

Власти региона призывают соблюдать бдительность в связи с трагическими событиями в Иркутске

О любых подозрениях по поводу спиртосодержащей продукции на прилавках торговых и аптечных сетей теперь можно сообщить на специальную «горячую линию», сообщили ИА AmurMedia в краевом правительстве.

Такую информацию готовы принять в четырех ведомствах: в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, комитете по потребительскому рынку, пищевой и перерабатывающей промышленности, правительстве края и в министерстве здравоохранения края. О суррогатах также можно сигнализировать в полицию.

Накануне губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил усилить контроль над продажей спиртосодержащих медицинских препаратов, косметических средств и алкогольных изделий.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

В Хабаровском крае открыли горячую линию по спиртосодержащим жидкостям

Власти региона призывают соблюдать бдительность в связи с трагическими событиями в Иркутске

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке