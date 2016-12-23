Гражданин Украины пытался провезти наркотики в музыкальных колонках

Гражданин Украины пытался провезти партию наркотиков в музыкальных колонках, сообщили в пресс-службе центрального таможенного управления Брянской области.

По данным интернет-газеты «Брянские новости», 32-летнего мужчину задержали в поезде Николаев–Москва на железнодорожной станции Брянск-Орловский. Им оказался уроженец Черкасской области, который спрятал в колонках 638,36 г марихуаны.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ за контрабанду наркотиков. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 1 млн рублей.