Честный, смелый, влюбленный

1 января Сергей Шакуров отмечает очередной юбилей. «Известия» поздравляют народного артиста и предлагают вспомнить его лучшие работы.

«Любимая женщина механика Гаврилова» (Гаврилов, 1981)

Фото: Мосфильм

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Особенная работа в фильмографии артиста. Привыкший не выходить из кадра, в фильме Петра Тодоровского он появляется лишь ближе к финалу. При том что разговоры в картине исключительно о нем. Гаврилов в исполнении Шакурова не был бы Гавриловым, если бы за полчаса до свадьбы не вступился за незнакомую женщину, после чего двое «ловеласов» оказались в больнице, а он — в милиции.

Режиссер искал именно такого актера — чтобы с первого взгляда было бы понятно, за что полюбила Гаврилова взыскательная героиня Людмилы Гурченко. И чтобы ни у кого не возник синдром завышенных ожиданий: дескать, ждали-ждали, а дождались не того. Шакуров оказался как раз тем — честным, дерзким, влюбленным.



«Анна Павлова» (Михаил Фокин, 1983)

Фото: Мосфильм



Пятисерийный телефильм режиссера Эмиля Лотяну о судьбе великой балерины Анны Павловой не снискал лавров, но подарил Шакурову и зрителям блестящую роль. Обычно актеры, даже очень хорошие, играющие представителя другой творческой профессии, нет-нет да и сфальшивят. Сергей Каюмович в роли балетмейстера-реформатора был предельно убедителен. Сомнений в том, что на экране создатель «Лебедя», «Петрушки» и «Жар-птицы», не возникло ни разу.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры» (Джонатан Смолл, 1983)

Фото: youtube.com/LenfilmVideoм

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В четвертой часть телевизионного сериала по мотивам рассказов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, снятом Игорем Масленниковым, актер сыграл беглого каторжника, человека сурового и беспощадного. Однако Шакуров так умеет подать злодея, что зритель плачет над его судьбой. Вот и здесь, когда Холмс с Ватсоном настигают его героя, незадачливого искателя драгоценностей искренне жаль.

«Визит к Минотавру» (следователь Тихонов, Антонио Страдивари, 1987)

Фото: youtube.com/все советские фильмы на RVISION ​​​​​​​



В многосерийном детективе по мотивам одноименного романа братьев Вайнеров две сюжетные линии. Одна из них протекает в СССР в 1986 году, другая в Италии XVII–XVIII веков — во времена, когда жил и творил великий скрипичный мастер Антонио Страдивари. И в обеих историях первую скрипку играет Шакуров. Советского милиционера Тихонова, расследующего дело о похищенном инструменте, и Антонио Страдивари, создающего очередной шедевр, роднит бескомпромиссность и профессионализм.

«Брежнев» (заглавная роль, 2005)

Фото: youtube.com/Первый канал ​​​​​​​



Об успехе сериала режиссера Сергея Снежкина свидетельствует тот факт, что его регулярно повторяют к юбилейным датам советского государства. И дело тут не столько в значительности фигуры Леонида Ильича и художественных достоинствах фильма, сколько в выдающейся работе Шакурова. В памяти его героя всплывают главные, как ему кажется, события его жизни и жизни страны. Он задает себе вопросы, все ли его решения и поступки были верными, и пытается на них ответить. Попытки большей частью неудачные, но к генсеку-орденоносцу проникаешься сочувствием, потому что веришь: иначе персонаж Шакурова поступить не мог.

«Экипаж» (Гущин-старший, 2016)

Фото: Централ Партнершип ​​​​​​​



Если летчик Алексей Гущин, герой фильма-катастрофы режиссера Николая Лебедева, и испытывает к кому-либо пиетет, так это к отцу — заслуженному, но опальному авиаконструктору. Если бы не заслуги папы, которого играет Шакуров, неуправляемый Гущин давно бы вылетел из авиации с волчьим билетом. Но папа, ругающий непутевого сына, в очередной раз берет трубку и просит посмотреть отпрыска в деле.



Почему не пошлет к черту? Да потому что сам такой. Отчаянный, смелый и честный. Иначе не остался бы на старости лет в тесной «нестатусной» квартирке. «Завиральные» идеи Гущина-младшего, спасшие в итоге десятки людей, похоже, тоже от отца. Так что самолет, севший на брюхо в условиях, когда сесть нельзя, потому что нельзя, — это и его победа.