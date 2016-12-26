Архангельский ЦБК: к Году экологии готов

Экология стала не только приоритетом в стратегии развития, но и правилом ежедневной работы для Архангельского ЦБК
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Сегодня главным условием деятельности любого предприятия России является не просто поддержание высоких стандартов в сфере экологии, но и внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Экология для одного из ведущих в стране комбинатов — производителей картона, целлюлозы и бумажно-беловых изделий — Архангельского ЦБК — стала не только приоритетом в стратегии развития, но и правилом ежедневной работы. Принятая акционером АЦБК — австрийской Pulp Mill Holding GmbH — стратегическая инвестиционная программа на период до 2021 года предусматривает реализацию проектов, направленных прежде всего на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, на выпуск продукции с соблюдением всех требований законодательства в области охраны окружающей среды, на рациональное использование природных ресурсов и на обеспечение экологической безопасности. За последние 10 лет затраты комбината на выполнение природоохранных мероприятий составили более 7,5 млрд рублей.
С точки зрения совершенствования технологического процесса, модернизации производства переход на НДТ для Архангельского ЦБК нельзя назвать новым направлением деятельности. Перечень уже реализованных мероприятий включает в том числе внедрение передовых современных технологий. Техническое перевооружение предприятия осуществляется с использованием лучших российских и мировых практик, современного оборудования.
К настоящему времени на предприятии уже используются технологии, вошедшие в состав информационного технического справочника 2016 года по наилучшим доступным технологиям ИТС №1 «Производство целлюлозы, бумаги, картона и древесной массы». В ближайших планах предприятия — продолжать переход комбината на качественные доступные технологии.
Как рассказал генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев, ЦБП — довольно энергозатратное производство, то есть для предприятия энергетическая устойчивость — приоритет. Значит, рост собственного энергетического потенциала и его максимально эффективное использование являются главной задачей. За последние 12 лет Архангельский ЦБК снизил энергоемкость производства продукции по теплу на 23%, по электроэнергии — на 11%. АЦБК сократил выбросы парниковых газов на 41% по сравнению с базовым 1990 годом. Комбинат стал первой российской компанией, получившей сертификат о соответствии системы управления выбросами парниковых газов требованиям международного стандарта. В прошлом году комбинат признан лучшей среди российских компаний, получившей высший рейтинг климатической ответственности по версии CDP (The Carbon Disclosure Project — международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов).
Сейчас АЦБК реализует второй этап приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) в области освоения лесов «Реконструкция производства картона». Комбинат и корпорация Valmet подписали технический контракт на поставку оборудования по проекту реконструкции второй картоноделательной машины. Также Valmet станет поставщиком оборудования для строительства новой выпарной станции. Все это значительно улучшит экологические позиции комбината и сократит расходы за счет внедрения эффективных технологий.
В стратегию развития включены планы по модернизации производства целлюлозы Архангельского ЦБК. Здесь акценты ставятся на организации отбелки целлюлозы по технологии ECF, которая позволит также качественно улучшить экологию в регионе и обеспечит гарантированный экспорт на экологически чувствительный европейский рынок.
«Я хотел бы подчеркнуть, что все мероприятия в рамках нашего ПИПа реализованы и будут реализованы с целью оптимизации существующих технологий, внедрения НДТ, направленных на снижение образования загрязняющих веществ в технологическом цикле», — отметил Дмитрий Зылев.
Комбинат успешно реализовал проект по внедрению многотопливного котла для совместного сжигания осадков сточных вод и кородревесных отходов Valmet Power Oy. АЦБК сократил объемы размещения отходов в объектах захоронения отходов комбината на 70–75%.
По итогам реализации ПИП АЦБК рассчитывает на суммарный экологический эффект: сокращение водопотребления на 50%, выбросов загрязняющих веществ — на 65%, сбросов в водный объект — на 75%, снижение выбросов парниковых газов на 18 тыс. т СО2-экв. (1%).
Генеральный директор международной консалтинговой компании CCGS Михаил Юлкин напоминает, что АЦБК первым в России начал целенаправленно инвестировать в экологическую модернизацию своих производств еще 20 лет назад. Идея состояла в том, чтобы за счет более полного и эффективного использования ресурсов (сырья, химикатов, топлива и энергии) уменьшить образование вредных выбросов и сбросов, вместо того чтобы тратить силы и деньги на то, чтобы их очищать и обезвреживать. Проект «двойного назначения» по реконструкции картонного производства с целью снижения расхода топлива был разработан в 1995 году и реализован в 1997–1998 годах с привлечением средств экологического займа Всемирного банка. Опыт оказался успешным. Оказалось, что такие инвестиции дают двойной, а иногда и тройной эффект. И теперь любой новый проект рассматривается и оценивается на комбинате с экономической и экологической точки зрения.
Одним из важнейших проектов экологической направленности на АЦБК стала реконструкция и замена энергетических котлов на ТЭС-3, позволившая использовать в качестве топлива древесные отходы: кору, опилки и т.д. Помимо кородревесных отходов, в котлахТЭС-3 сжигается также осадок сточных вод, образующийся в процессе очистки промышленных и городских стоков на очистных сооружениях комбината. Чтобы это стало возможным, режимы работы котлов пришлось специальным образом перенастроить и подрегулировать. «Древесное топливо не такое вредное, как уголь, — говорит Михаил Юлкин. — Во-первых, в нем нет серы. А во-вторых, выбросы углекислого газа от сжигания древесных отходов являются климатически нейтральными и при оценке воздействия на климатическую систему считаются равными нулю. Кроме того, использование древесных отходов и осадка сточных вод позволяет избежать выбросов другого парникового газа — метана с мест размещения отходов».
Ставка на энергоэффективность и на использование биомассы в качестве топлива много лет остается главным приоритетом инвестиционной политики АЦБК и позволяет ему добиваться снижения выбросов вредных веществ и парниковых газов. Так, снижение выбросов парниковых газов в 2015 году было в первую очередь обусловлено увеличением доли биомассы в топливном балансе с 28,1 до 45,9% (с частичным вытеснением угля), а также снижением энергоемкости производства.
Подписание Россией в 1998 году Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата стало для АЦБК сигналом к началу действий в климатической сфере — прежде всего по учету, контролю и управлению выбросами парниковых газов. Для начала выбросы парниковых газов на комбинате были самым тщательным образом проинвентаризированы, сосчитаны, а полученные результаты верифицированы. С тех пор мониторинг выбросов и ежегодная отчетность по ним стали для комбината нормой.
В 2003 году АЦБК первым из российских компаний взял на себя добровольные обязательства по снижению выбросов парниковых газов относительно базового 1990 года при росте производства. А в 2013 году была разработана и принята климатическая стратегия АЦБК на период до 2020 года, в которой были установлены еще более амбициозные цели по сокращению выбросов, и опять при росте объемов производства товарной продукции. Это и есть самый настоящий декаплинг* в действии!
«Бюро Веритас Сертификейшн», проводившее верификацию выбросов АЦБК за 2015 год, отмечает, что комбинат снова подтвердил репутацию компании, «ответственно и бережно относящейся к окружающей среде», а также продемонстрировал результативность «системно и планомерно принимаемых на предприятии уже многие годы мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу».
«На АЦБК укоренилась привычка думать о бизнесе с точки зрения воздействия на климат и на окружающую среду в широком смысле этого слова, — резюмирует Михаил Юлкин. — Это особенно важно сегодня, когда предпочтения инвесторов и покупателей повсеместно смещаются в зеленую часть спектра. Транснациональные корпорации предпочитают закупать для своих нужд сырье, материалы и комплектующие с «зелеными» свойствами и все чаще требуют от поставщиков данные по углеродоемкости поставляемой продукции, желая знать, сколько углерода (выбросов парниковых газов) они купили вместе с поставленной продукцией. На многих товарах появилась маркировка, показывающая, какой объем выбросов в г СО2-эквивалента приходится на единицу товара, появились товары категории carbon neutral (с нулевым балансом выбросов парниковых газов. — «Известия»)».
В этом году АЦБК решил принять вызов и рассчитать по фактическим данным за 2015 год углеродоемкость производимой им товарной продукции, руководствуясь международным стандартом ISO/TS 20067:2013. Работа потребовала времени и усилий. Но в результате удалось в первую очередь с высокой точностью определить выбросы вверх по цепочке поставок для 28 видов используемых на комбинате сырья, химикатов, топлива и энергии, проследить по технологическим цепочкам движение различных ресурсов, в том числе полуфабрикатов и побочных продуктов собственного производства и на основании этого рассчитать углеродоемкость (углеродный след) для 10 основных видов товарной продукции, 13 прочих видов товарной продукции, а также для 64 видов промежуточной продукции АЦБК. Следующий шаг — это включение данных об углеродоемкости товарной продукции в корпоративные отчеты и в стратегию развития компании. Тем более что и партнеры, и инвесторы, и Минприроды интересуются этими данными.
Реализуя свою стратегию эффективного использования всех имеющихся ресурсов биотоплива, АЦБК намеревается впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа и его использованию в качестве топлива для собственных нужд.
Результатом проекта станет также сокращение выбросов парниковых газов.
По словам генерального директора Дмитрия Зылева, комбинат уверенно вступает в объявленный президентом России Год экологии. На комбинате разработана концепция его проведения, включающая как глобальные шаги — модернизацию производств АЦБК, так и оперативные работы — благоустройство территории комбината, замену ртутьсодержащих ламп светодиодными в здании заводоуправления, производственных помещениях и цехах комбината, приобретение и установку контейнеров для сбора макулатуры и отработанных аккумуляторных батареек на комбинате и в городе Новодвинске, проведение дней экологических знаний. И, конечно, продолжение реализации одного из главных своих проектов — участие во всероссийском природоохранном социально-образовательном движении «Эколята в Новодвинске», к которому АЦБК присоединился еще два года назад.
* Декаплинг означает разрыв зависимости одного фактора от другого, в данном случае — разрыв зависимости динамики выбросов парниковых газов от динамики роста производства.