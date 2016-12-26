Архангельский ЦБК: к Году экологии готов

Сегодня главным условием деятельности любого предприятия России является не просто поддержание высоких стандартов в сфере экологии, но и внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Экология для одного из ведущих в стране комбинатов — производителей картона, целлюлозы и бу­мажно-беловых изделий — Архангельского ЦБК — стала не только приоритетом в стра­тегии развития, но и правилом ежедневной работы. Принятая акционером АЦБК — ав­стрийской Pulp Mill Holding GmbH — стра­тегическая инвестиционная программа на период до 2021 года предусматривает реа­лизацию проектов, направленных прежде всего на минимизацию негативного воз­действия на окружающую среду, на вы­пуск продукции с соблюдением всех требо­ваний законодательства в области охраны окружающей среды, на рациональное ис­пользование природных ресурсов и на обе­спечение экологической безопасности. За последние 10 лет затраты комбината на вы­полнение природоохранных мероприятий составили более 7,5 млрд рублей.

С точки зрения совершенствования техноло­гического процесса, модернизации производ­ства переход на НДТ для Архангельского ЦБК нельзя назвать новым направлением деятель­ности. Перечень уже реализованных меропри­ятий включает в том числе внедрение передо­вых современных технологий. Техническое пе­ревооружение предприятия осуществляется с использованием лучших российских и мировых практик, современного оборудования.

К настоящему времени на предприятии уже используются технологии, вошедшие в состав информационного технического справочника 2016 года по наилучшим доступным технологиям ИТС №1 «Производство целлюлозы, бумаги, картона и древесной массы». В ближайших пла­нах предприятия — продолжать переход комби­ната на качественные доступные технологии.

Как рассказал генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев, ЦБП — довольно энергозатратное производство, то есть для предприя­тия энергетическая устойчивость — приори­тет. Значит, рост собственного энергетическо­го потенциала и его максимально эффектив­ное использование являются главной задачей. За последние 12 лет Архангельский ЦБК сни­зил энергоемкость производства продукции по теплу на 23%, по электроэнергии — на 11%. АЦБК сократил выбросы парниковых газов на 41% по сравнению с базовым 1990 годом. Ком­бинат стал первой российской компанией, по­лучившей сертификат о соответствии систе­мы управления выбросами парниковых газов требованиям международного стандарта. В прошлом году комбинат признан лучшей сре­ди российских компаний, получившей высший рейтинг климатической ответственности по версии CDP (The Carbon Disclosure Project — международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов).

Сейчас АЦБК реализует второй этап прио­ритетного инвестиционного проекта (ПИП) в области освоения лесов «Реконструкция производства картона». Комбинат и корпора­ция Valmet подписали технический контракт на поставку оборудования по проекту рекон­струкции второй картоноделательной маши­ны. Также Valmet станет поставщиком обору­дования для строительства новой выпарной станции. Все это значительно улучшит эколо­гические позиции комбината и сократит рас­ходы за счет внедрения эффективных техно­логий.

В стратегию развития включены планы по модернизации производства целлюлозы Архангельского ЦБК. Здесь акценты ставятся на организации отбелки целлюлозы по технологии ECF, которая позволит также качественно улучшить экологию в регионе и обеспечит гарантированный экспорт на экологически чув­ствительный европейский рынок.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все меропри­ятия в рамках нашего ПИПа реализованы и будут реализованы с целью оптимизации су­ществующих технологий, внедрения НДТ, на­правленных на снижение образования загряз­няющих веществ в технологическом цикле», — отметил Дмитрий Зылев.

Комбинат успешно реализовал проект по вне­дрению многотопливного котла для совместно­го сжигания осадков сточных вод и кородревес­ных отходов Valmet Power Oy. АЦБК сократил объемы размещения отходов в объектах захо­ронения отходов комбината на 70–75%.

По итогам реализации ПИП АЦБК рассчи­тывает на суммарный экологический эффект: сокращение водопотребления на 50%, выбро­сов загрязняющих веществ — на 65%, сбросов в водный объект — на 75%, снижение выбросов парниковых газов на 18 тыс. т СО2-экв. (1%).

Генеральный директор международной кон­салтинговой компании CCGS Михаил Юлкин напоминает, что АЦБК первым в России начал целенаправленно инвестировать в экологическую модернизацию своих производств еще 20 лет назад. Идея состояла в том, чтобы за счет более полного и эффективного использо­вания ресурсов (сырья, химикатов, топлива и энергии) уменьшить образование вредных вы­бросов и сбросов, вместо того чтобы тратить силы и деньги на то, чтобы их очищать и обез­вреживать. Проект «двойного назначения» по реконструкции картонного производства с це­лью снижения расхода топлива был разрабо­тан в 1995 году и реализован в 1997–1998 годах с привлечением средств экологического займа Всемирного банка. Опыт оказался успешным. Оказалось, что такие инвестиции дают двой­ной, а иногда и тройной эффект. И теперь лю­бой новый проект рассматривается и оценива­ется на комбинате с экономической и экологи­ческой точки зрения.

Одним из важнейших проектов экологиче­ской направленности на АЦБК стала рекон­струкция и замена энергетических котлов на ТЭС-3, позволившая использовать в качестве топлива древесные отходы: кору, опилки и т.д. Помимо кородревесных отходов, в котлахТЭС-3 сжигается также осадок сточных вод, образующийся в процессе очистки промыш­ленных и городских стоков на очистных соору­жениях комбината. Чтобы это стало возмож­ным, режимы работы котлов пришлось специ­альным образом перенастроить и подрегули­ровать. «Древесное топливо не такое вредное, как уголь, — говорит Михаил Юлкин. — Во-первых, в нем нет серы. А во-вторых, выбро­сы углекислого газа от сжигания древесных отходов являются климатически нейтральны­ми и при оценке воздействия на климатиче­скую систему считаются равными нулю. Кро­ме того, использование древесных отходов и осадка сточных вод позволяет избежать вы­бросов другого парникового газа — метана с мест размещения отходов».

Ставка на энергоэффективность и на ис­пользование биомассы в качестве топлива много лет остается главным приоритетом ин­вестиционной политики АЦБК и позволяет ему добиваться снижения выбросов вредных веществ и парниковых газов. Так, снижение выбросов парниковых газов в 2015 году было в первую очередь обусловлено увеличением доли биомассы в топливном балансе с 28,1 до 45,9% (с частичным вытеснением угля), а так­же снижением энергоемкости производства.

Подписание Россией в 1998 году Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата стало для АЦБК сигналом к началу действий в климатической сфере — прежде всего по учету, контролю и управлению выбросами парниковых газов. Для начала вы­бросы парниковых газов на комбинате были самым тщательным образом проинвентаризированы, сосчитаны, а полученные результа­ты верифицированы. С тех пор мониторинг вы­бросов и ежегодная отчетность по ним стали для комбината нормой.

В 2003 году АЦБК первым из российских компаний взял на себя добровольные обяза­тельства по снижению выбросов парниковых газов относительно базового 1990 года при ро­сте производства. А в 2013 году была разра­ботана и принята климатическая стратегия АЦБК на период до 2020 года, в которой были установлены еще более амбициозные цели по сокращению выбросов, и опять при росте объ­емов производства товарной продукции. Это и есть самый настоящий декаплинг* в действии!

«Бюро Веритас Сертификейшн», проводив­шее верификацию выбросов АЦБК за 2015 год, отмечает, что комбинат снова подтвердил ре­путацию компании, «ответственно и бережно относящейся к окружающей среде», а также продемонстрировал результативность «системно и планомерно принимаемых на пред­приятии уже многие годы мер, направленных на снижение негативного воздействия на окру­жающую среду и на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу».

«На АЦБК укоренилась привычка думать о бизнесе с точки зрения воздействия на климат и на окружающую среду в широком смысле этого слова, — резюмирует Михаил Юлкин. — Это особенно важно сегодня, когда предпочте­ния инвесторов и покупателей повсеместно смещаются в зеленую часть спектра. Транс­национальные корпорации предпочитают за­купать для своих нужд сырье, материалы и комплектующие с «зелеными» свойствами и все чаще требуют от поставщиков данные по углеродоемкости поставляемой продукции, желая знать, сколько углерода (выбросов пар­никовых газов) они купили вместе с постав­ленной продукцией. На многих товарах появи­лась маркировка, показывающая, какой объем выбросов в г СО2-эквивалента приходится на единицу товара, появились товары категории carbon neutral (с нулевым балансом выбросов парниковых газов. — «Известия»)».

В этом году АЦБК решил принять вызов и рассчитать по фактическим данным за 2015 год углеродоемкость производимой им то­варной продукции, руководствуясь междуна­родным стандартом ISO/TS 20067:2013. Рабо­та потребовала времени и усилий. Но в резуль­тате удалось в первую очередь с высокой точ­ностью определить выбросы вверх по цепочке поставок для 28 видов используемых на ком­бинате сырья, химикатов, топлива и энергии, проследить по технологическим цепочкам дви­жение различных ресурсов, в том числе полуфабрикатов и побочных продуктов собствен­ного производства и на основании этого рас­считать углеродоемкость (углеродный след) для 10 основных видов товарной продукции, 13 прочих видов товарной продукции, а также для 64 видов промежуточной продукции АЦБК. Следующий шаг — это включение данных об углеродоемкости товарной продукции в корпоративные отчеты и в стратегию развития ком­пании. Тем более что и партнеры, и инвесторы, и Минприроды интересуются этими данными.

Реализуя свою стратегию эффективно­го использования всех имеющихся ресурсов биотоплива, АЦБК намеревается впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа и его использованию в качестве топлива для собственных нужд.

Результатом проекта станет также сокраще­ние выбросов парниковых газов.

По словам генерального директора Дмитрия Зылева, комбинат уверенно вступает в объявленный президентом России Год экологии. На комбинате разработана концепция его прове­дения, включающая как глобальные шаги — модернизацию производств АЦБК, так и опе­ративные работы — благоустройство терри­тории комбината, замену ртутьсодержащих ламп светодиодными в здании заводоуправле­ния, производственных помещениях и цехах комбината, приобретение и установку контей­неров для сбора макулатуры и отработанных аккумуляторных батареек на комбинате и в го­роде Новодвинске, проведение дней экологических знаний. И, конечно, продолжение реа­лизации одного из главных своих проектов — участие во всероссийском природоохранном социально-образовательном движении «Эко­лята в Новодвинске», к которому АЦБК при­соединился еще два года назад.

* Декаплинг означает разрыв зависимости одного фактора от другого, в данном случае — разрыв зависимости динамики выбросов парниковых газов от динамики роста производства.