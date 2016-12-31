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Главные цитаты 2016 года

«Известия» сделали подборку главных цитат мировых политиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

2016 год знаменуется масштабными событиями на международной арене. Избрание президентом США Дональда Трампа, отставка премьер-министра Италии Маттео Ренци, уход с поста премьера Великобритании Дэвида Кэмерона после сенсационного Brexit, выборы президента Австрии, антитеррористические операции России, а также международной коалиции под эгидой США в Сирии, операция по освобождению Мосула. «Известия» выбрали самые яркие цитаты из речей мировых политиков, произнесенных в уходящем году. 

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин: «Мы не допустим пренебрежения своими интересами. Мы будем строить свое будущее без каких-либо подсказок. Если надо, Россия сама кого хочешь сможет поучить. Можно сказать, что прошедшие десятилетия после окончания холодной войны прошли даром. Я хотел бы напомнить еще раз, что мы не ищем соперничества ни с кем».

Фото: Reuters/Andrew Kelly

Дональд Трамп: «Я был в Москве два года назад, и вот что я скажу: можно ладить с этими людьми, и очень хорошо. Можно совершать сделки с ними. Обама не может».

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин: «Вы что, серьезно думаете, что Россия может повлиять на выборы в США? Это же не банановая страна, а великая держава. Если я не прав, поправьте меня».

Фото: TASS/AP/Frank Augstein

Дэвид Кэмерон: «Британский народ принял очень ясное решение пойти по другому пути, и я полагаю, что стране нужен новый лидер. Я не могу быть капитаном корабля, который изменил курс».

Фото: Reuters/Pool

Борис Джонсон: «Если солдаты Путина помогли выбросить маньяков из Пальмиры, то (и мне больно это признавать) это очень хорошо говорит о русских».

Фото: сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации

Сергей Лавров: «Даже не знаю... Английский не мой родной язык. Но, используя вашу же терминологию, вокруг вашей предвыборной кампании столько «пуссей» со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это».

Фото: Reuters/Carlos Barria

Дональд Трамп: «Моя жизнь — она вообще про победу. Я редко проигрываю. Почти никогда».

Фото: сайт Минобороны России/mil.ru

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Сергей Шойгу: «Предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь «цветных революций», тиражированных на Ближнем Востоке и в Африке, запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон».

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Главные цитаты 2016 года

Главные цитаты 2016 года«Известия» сделали подборку главных цитат мировых политиков

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