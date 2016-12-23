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СКР назвал виновного во взрыве на Тамбовском пороховом заводе

Перед судом предстанет мастер одного из цехов предприятия

СУ СКР по Тамбовской области завершило расследование по факту взрыва на Тамбовском пороховом заводе. В результате ЧП в марте 2016 года погибли пять человек.

Следствие пришло к выводу, что во взрыве виноват мастер производственного участка одного из цехов завода. Ее обвиняют в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», мастер не запретила одному из учеников находиться на территории завода в синтетической одежде. Он до окончания срока своей стажировки был допущен к самостоятельной работе.

Напомним, трагедия на Тамбовском пороховом заводе случилась 11 марта 2016 года. В результате взрыва погибли пять рабочих. Один пострадавший остался жив, получив ожоги 23-й степени.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

СКР назвал виновного во взрыве на Тамбовском пороховом заводе

Перед судом предстанет мастер одного из цехов предприятия

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