СКР назвал виновного во взрыве на Тамбовском пороховом заводе

СУ СКР по Тамбовской области завершило расследование по факту взрыва на Тамбовском пороховом заводе. В результате ЧП в марте 2016 года погибли пять человек.

Следствие пришло к выводу, что во взрыве виноват мастер производственного участка одного из цехов завода. Ее обвиняют в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.



Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», мастер не запретила одному из учеников находиться на территории завода в синтетической одежде. Он до окончания срока своей стажировки был допущен к самостоятельной работе.

