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Трамп: Путин в письме надеется улучшить сотрудничество с США

Избранный президент США выразил надежду, что обе страны будут способны придерживаться идей, высказанных российским лидером

Фото: ТАСС/АР/Andrew Harnik

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от российского лидера Владимира Путина, в котором изложены идеи по улучшению сотрудничества между РФ и США.

«Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей и нам не придется идти альтернативным путем», — приводит слова Трампа «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в поздравительном послании Трампу по случаю Рождества и Нового года выразил надежду на налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в пятницу во время пресс-конференции Путин заявил, что вместе с Трампом подумает, как сделать отношения двух стран лучше.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Трамп: Путин в письме надеется улучшить сотрудничество с США

Трамп: Путин в письме надеется улучшить сотрудничество с СШАИзбранный президент США выразил надежду, что обе страны будут способны придерживаться идей, высказанных российским лидером

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