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Хирурги впервые пересадили руку пациенту, родившемуся без конечности

Уникальная операция проведена в госпитале медицинского университета Вроцлава

Операция по пересадке руки пациенту, рожденному с врожденной патологией, проведена в Польше и признана успешной. 32-летний пациент может шевелить пальцами донорской руки, отмечают польские СМИ.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное радио, впервые в мире трансплантат руки удалось успешно пересадить человеку, рожденному без верхней конечности.

По словам руководителя группы хирургов госпиталя медицинского университета Вроцлава Адама Доманасевича, подобные операции раньше проводились только у новорожденных сиамских близнецов в Индонезии и Канаде.

Пересадка рук проводилась и пациентам, у которых конечности ранее были ампутированы.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Хирурги впервые пересадили руку пациенту, родившемуся без конечности

Уникальная операция проведена в госпитале медицинского университета Вроцлава

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