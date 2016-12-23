Хирурги впервые пересадили руку пациенту, родившемуся без конечности

Операция по пересадке руки пациенту, рожденному с врожденной патологией, проведена в Польше и признана успешной. 32-летний пациент может шевелить пальцами донорской руки, отмечают польские СМИ.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное радио, впервые в мире трансплантат руки удалось успешно пересадить человеку, рожденному без верхней конечности.

По словам руководителя группы хирургов госпиталя медицинского университета Вроцлава Адама Доманасевича, подобные операции раньше проводились только у новорожденных сиамских близнецов в Индонезии и Канаде.



Пересадка рук проводилась и пациентам, у которых конечности ранее были ампутированы.