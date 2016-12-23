Власти Белгорода пополнят «неприкасаемые» земли ценными участками

Белгородская областная дума поддержала инициативу регионального правительства о выделении особо ценных земель, реестр которых будет постоянно пополняться участками с наиболее высокой кадастровой стоимостью.

По данным ИА «Абирег», утвержденный закон запретит перевод особо ценных земель из одного назначения в другое. Пользоваться таким правом сможет только правительство области. Оно же и будет наделять участки «неприкасаемым» статусом.

На первом этапе статус особо ценных продуктивных земель сельскохозяйственного назначения получат сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений образовательных организаций и учреждения, где располагается мелиоративные системы и семеноводческие станции.

По предварительным данным, этот статус могут получить порядка 50 тыс. га земли, заявил первый заместитель губернатора Валерий Шамаев.

Отмечается, что облдума единогласно приняла закон в первом чтении без внесения поправок.