Выпускники Новгородской области успешно написали итоговое сочинение

Выпускники Новгородской области успешно справились с итоговым сочинением. Зачет получили 99,4% участников аттестации.

Правом выбрать изложение вместо сочинения воспользовались 100 человек. По уважительным причинам 12 человек не смогли принять участие в экзамене.

Как передает «Новгород.ру», наиболее популярной у школьников в 2016 году стала тема «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?». Ее выбрали 41% выпускников. Треть из них предпочли написать сочинение на тему «Какой поступок можно назвать бесчестным?».

Выпускники, которые не справились с экзаменом, могут его пересдать 1 февраля и 3 мая 2017 года.

Напомним, в начале декабря старшеклассники Новгородской области писали итоговое сочинение. Эта работа является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования для выпускников 11-х классов.

