Меркель поручила ужесточить миграционное законодательство

После теракта на рождественской ярмарке в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель распорядилась ужесточить меры безопасности, включая внесение необходимых изменений в законодательство. Заниматься этим будут министры внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера.



В разговоре с президентом Туниса Беджи Каидом Эс-Себси канцлер также отметила, что намерена ускорить процесс депортации мигрантов из этой страны и увеличить число депортируемых.

Исполнитель теракта в Берлине на рождественской ярмарке, в результате которого 12 человек погибли и 48 человек пострадали, уроженец Туниса Анис Амри был застрелен в ночь на пятницу в Милане. Меркель отметила, что после ряда проверок совместно работающие над проблемой ведомства должны определить, насколько должны измениться меры государственного реагирования для предотвращения подобных событий, сообщает «ТВ Центр».