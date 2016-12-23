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Песков: Путин в письме поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом

В своем послании президент РФ выразил надежду на налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном

Президент РФ Владимир Путин отправил избранному президенту США Дональду Трампу поздравительное письмо по случаю Рождества и Нового года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В своем послании Путин выразил надежду на налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что получил письмо от президента России, в котором изложены идеи по улучшению сотрудничества между РФ и США.

«Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем», — сказал избранный президент США.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Песков: Путин в письме поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом

В своем послании президент РФ выразил надежду на налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном

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