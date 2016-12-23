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Гражданин Вьетнама сбежал из больницы в Пскове

Ранее его поместили в медучреждение из-за того, что он попал в ДТП

Один из граждан Вьетнама, помещенных в Опочецкую районную больницу, сбежал из медучреждения после того, как он был помещен туда после аварии.

Как сообщает Псковское агентство информации, ДТП произошло 17 декабря в районе Опочецкого района Псковской области на 433-м км федеральной трассы М-20 Петербург–Псков–Невель. Грузовик Renault столкнулся с минивэном Mazda MPV, который выехал на встречную полосу. В легковушке находились 11 граждан Вьетнама, а в фуре — водитель и экспедитор. В результате аварии погибли 5 человек, 8 пострадали.

Кроме того, один гражданин Вьетнама был выписан из больницы 20 декабря, после чего его передали сотрудникам полиции. Еще четверо его соотечественников по-прежнему находятся в медучреждении.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Гражданин Вьетнама сбежал из больницы в Пскове

Ранее его поместили в медучреждение из-за того, что он попал в ДТП

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