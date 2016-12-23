Кадыров убежден в обязанности Путина принять участие в выборах

Рамзан Кадыров убежден, что Владимир Путин должен принять участие в выборах президента России в 2018 году. На своей странице в Instagram глава Чечни добавил, что участие Путина в выборах — это воля народа.

Путин должен стать «всенародным кандидатом» на выборах 2018 года, добавил Кадыров.

Руководитель Чечни отметил, что знает мнение народа. «Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля россиян, российского народа!» — считает глава Чечни.



По его мнению, президент России пользуется «непререкаемым авторитетом» не только в России, но и в мире, сообщает «Федеральное агентство новостей».