Бомбу подбросили к зданию Турецкой федерации Бельгии

Саперам удалось обезвредить самодельное взрывное устройство
В Брюсселе перед зданием Турецкой федерации Бельгии полиция обнаружила самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщил официальный представитель столичной прокуратуры Дени Гэман, передает «Интерфакс». Полицейская операция прошла в коммуне Скарбек. Саперам удалось обезвредить бомбу, которая была сооружена из газового баллона.
При этом, пишут бельгийские СМИ, в прокуратуре до сих пор не подтвердили, что устройство могло взорваться.
Начато расследование. Сейчас полицейская лаборатория разыскивает следы преступников на месте происшествия, также изучаются записи камер видеонаблюдения.