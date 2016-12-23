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Бомбу подбросили к зданию Турецкой федерации Бельгии

Саперам удалось обезвредить самодельное взрывное устройство

В Брюсселе перед зданием Турецкой федерации Бельгии полиция обнаружила самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщил официальный представитель столичной прокуратуры Дени Гэман, передает «Интерфакс». Полицейская операция прошла в коммуне Скарбек. Саперам удалось обезвредить бомбу, которая была сооружена из газового баллона.

При  этом, пишут бельгийские СМИ, в прокуратуре до сих пор не подтвердили, что устройство могло взорваться.

Начато расследование. Сейчас полицейская лаборатория разыскивает следы преступников на месте происшествия, также изучаются записи камер видеонаблюдения.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Бомбу подбросили к зданию Турецкой федерации Бельгии

Саперам удалось обезвредить самодельное взрывное устройство

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