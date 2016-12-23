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Вице-губернаторам предложили формат деловой игры

На семинаре-совещании в Подмосковье для региональных руководителей обсудили пресс-конференцию Владимира Путина

На семинаре-совещании, организованном управлением внутренней политики администрации президента, который проходит в эти дни в корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье, обсудили итоги большой пресс-конференции Владимира Путина. Обсуждение прошло в формате деловой игры.

Как сообщил «Известиям» один из участников мероприятия, в обсуждении приняли участие глава УВП Андрей Ярин и руководитель управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Александр Харичев, который, по сообщениям СМИ, в ближайшее время будет официально назначен в АП на должность куратора региональных избирательных кампаний. Первый замруководителя АП Сергей Кириенко принял участие в работе семинара в первой половине дня.

По словам собеседника «Известий», с презентациями на тему пресс-конференции выступили гендиректор Агентства политических и экономический коммуникаций Дмитрий Орлов и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Орлов сконцентрировался на пресс-конференции как квинтэссенции эффективности и прагматизма, Виноградов говорил о реакции общественного мнения и медиасообщества, о соотнесении повестки пресс-конференции с социологической повесткой, еще один эксперт уделил внимание идеологическим вопросам»,  пояснил собеседник издания.

Вице-губернаторов разделили на «микрокоммьюнити», по итогам презентаций прошло обсуждение.

 В ходе дискуссии высказался Александр Харичев  он говорил про скромность, про обновление элит как задачу, которую формулирует президент,  отметил собеседник издания.

Семинары-совещания проводились на площадке Сбербанка и раньше, в частности, при экс-первых заместителях главы АП Вячеславе Суркове и Вячеславе Володине.

Семинар завершится в субботу, 24 декабря.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Вице-губернаторам предложили формат деловой игры

На семинаре-совещании в Подмосковье для региональных руководителей обсудили пресс-конференцию Владимира Путина

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