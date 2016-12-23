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Рождественскую ярмарку эвакуировали во Франции

В непосредственной близости к торговым палаткам обнаружен автомобиль с газовым баллоном внутри

В городе Мец сотрудники экстренных служб эвакуировали рождественскую ярмарку. Около торговых точек обнаружен припаркованный автомобиль с газовым баллоном внутри.

На месте находятся несколько десятков полицейских, территория оцеплена. Проводится расследование, владелец авто выясняется, передает РЕН-ТВ.

В минувший понедельник, напомним, в Берлине произошел теракт на рождественской ярмарке, погибли 12 человек.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Рождественскую ярмарку эвакуировали во Франции

В непосредственной близости к торговым палаткам обнаружен автомобиль с газовым баллоном внутри

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