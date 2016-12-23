Путин и Эрдоган выразили удовлетворение завершением операции в Алеппо

Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора в пятницу «сирийскую проблематику». Президент России и турецкий лидер выразили удовлетворение успешным завершением военной операции в Алеппо.

В сообщении пресс-службы Кремля уточняется, что освобождение Алеппо создает «благоприятные условия для запуска мирного процесса».

Ранее в пятницу Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с освобождением Алеппо.