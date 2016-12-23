Трамп заявил, что получил «очень приятное» письмо от Путина

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что получил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, назвал это послание «очень приятным» и отметил правильность мыслей, высказанных главой российского государства.

В частности, Трамп обратил внимание на то, что высказанные Путиным мысли говорят о способности «обеих сторон» жить в соответствии с ними, что является правильным путем в отношениях, передает «Интерфакс».

«Очень приятное послание от Владимира Путина», — было сказано в заявлении Трампа после получения письма.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ направил Трампу письмо с поздравлениями в связи с наступающими праздниками. В нем, по словам Пескова, Путин выразил надежду на восстановление отношений России и США.

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