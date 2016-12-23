Трамп заявил, что получил «очень приятное» письмо от Путина

Президент РФ ранее направил избранному президенту США послание с поздравлениями по случаю Рождества и Нового года
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что получил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, назвал это послание «очень приятным» и отметил правильность мыслей, высказанных главой российского государства.
В частности, Трамп обратил внимание на то, что высказанные Путиным мысли говорят о способности «обеих сторон» жить в соответствии с ними, что является правильным путем в отношениях, передает «Интерфакс».
«Очень приятное послание от Владимира Путина», — было сказано в заявлении Трампа после получения письма.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ направил Трампу письмо с поздравлениями в связи с наступающими праздниками. В нем, по словам Пескова, Путин выразил надежду на восстановление отношений России и США.
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