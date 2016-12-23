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Промоутер намерен добиться оправдания боксера Поветкина

Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский будет требовать компенсации материального и морального ущерба

Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский намерен добиться оправдания российского боксера Александра Поветкина и требовать компенсации материального и морального ущерба.

Об этом промоутер заявил СМИ.

«Будем добиваться оправдания (Поветкина) и компенсации нам ущерба. И материального, и морального»,  цитирует Рябинского «РИА Новости».

Напомним, что ранее ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) нашла в допинг-пробах российского боксера запрещенное вещество остарин.

Это привело к срыву поединка за титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) между Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.

При этом образцы, взятые в тот же день и исследованные независимой швейцарской лаборатории, не показали следов допинга.

Рябинский считает, что повторяется ситуация с мельдонием, якобы найденным в образцах у Поветкина в мае. Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и WBC оправдали россиянина.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Промоутер намерен добиться оправдания боксера Поветкина

Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский будет требовать компенсации материального и морального ущерба

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