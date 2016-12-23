Трамп: всё, что касается ООН, изменится после 20 января

Избранный президент США Дональд Трамп заявил об изменении в вопросах, касающихся ООН, после своей инаугурации 20 января.

«Что касается ООН, то всё изменится после 20 января», — написал Трамп в Twitter.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

Ранее Трамп отметил, что на церемонии своей инаугурации 20 января 2017 года он хотел бы видеть простых людей, а не сплошных знаменитостей.

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