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Трамп: всё, что касается ООН, изменится после 20 января

Избранный президент США анонсировал эту позицию через Twitter

Избранный президент США Дональд Трамп заявил об изменении в вопросах, касающихся ООН, после своей инаугурации 20 января.

«Что касается ООН, то всё изменится после 20 января», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп отметил, что на церемонии своей инаугурации 20 января 2017 года он хотел бы видеть простых людей, а не сплошных знаменитостей.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Трамп: всё, что касается ООН, изменится после 20 января

Избранный президент США анонсировал эту позицию через Twitter

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