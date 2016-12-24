СБ ООН запретил Израилю строительство на палестинских территориях

Совет Безопасности ООН после изменения позиции США, которые воздержались, принял резолюцию, запрещающую Израилю создавать поселения на оккупированных палестинских территориях.

Члены СБ ООН в документе заявили, что создание поселений Израилем на оккупированных палестинских землях «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». В тексте резолюции такая деятельность еврейского государства названа препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств, передает ТАСС.

Совбез ООН требует от Тель-Авива «немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность» и выполнить обязательства. Кроме этого, в резолюции содержится призыв к сторонам конфликта проявить совместную ответственность за недопущение конфликта, борьбу с терроризмом и установление прочного мира на Ближнем Востоке.

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