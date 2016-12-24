Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его инаугурации в международной организации всё изменится
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал перемены в ООН после своей инаугурации 20 января.
Об этом миллиардер сообщил на своей страничке в Twitter.
«Что касается ООН, всё будет иначе после 20 января», — цитирует его ТАСС.
В чем конкретно будут выражаться перемены, он не уточнил.
Можно предположить, что поводом для заявления республиканца стало голосование Совбеза ООН по резолюции, требующей прекратить от Израиля создавать новые поселения в Палестине.
Резолюция, осуждающая деятельность Тель-Авива на так называемых оккупированных территориях, поддержало большинство членов совета.
При этом США, делегация которых имеет право вето, воздержались от голосования.
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