Избранный президент США Дональд Трамп пообещал перемены в ООН после своей инаугурации 20 января.

Об этом миллиардер сообщил на своей страничке в Twitter.

«Что касается ООН, всё будет иначе после 20 января», — цитирует его ТАСС.

В чем конкретно будут выражаться перемены, он не уточнил.

Можно предположить, что поводом для заявления республиканца стало голосование Совбеза ООН по резолюции, требующей прекратить от Израиля создавать новые поселения в Палестине.

Резолюция, осуждающая деятельность Тель-Авива на так называемых оккупированных территориях, поддержало большинство членов совета.

При этом США, делегация которых имеет право вето, воздержались от голосования.

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