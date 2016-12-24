Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд
Обама подписал законопроект о расходах на оборону США, которые составят примерно $619 млрд.
Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Белого дома.
При этом в новом законе санкционируется финансирование военной операции против ИГ (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.
Есть там пункты и по поддержке союзников США по НАТО.
Но самыми интересными можно назвать заложенные в нем возможности перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО).