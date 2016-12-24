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Обама подписал законопроект о расходах на оборону США

Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд

Обама подписал законопроект о расходах на оборону США, которые составят примерно $619 млрд.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Белого дома.

При этом в новом законе санкционируется финансирование военной операции против ИГ (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

Есть там пункты и по поддержке союзников США по НАТО.

Но самыми интересными можно назвать заложенные в нем возможности перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО).

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Обама подписал законопроект о расходах на оборону США

Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд

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