Обама подписал законопроект о расходах на оборону США, которые составят примерно $619 млрд.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Белого дома.

При этом в новом законе санкционируется финансирование военной операции против ИГ (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

Есть там пункты и по поддержке союзников США по НАТО.

Но самыми интересными можно назвать заложенные в нем возможности перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО).

Читайте также:



Исключение РФ из списка угроз для США учтут в Москве