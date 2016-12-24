Израиль намерен бороться с резолюцией ООН при помощи Трампа

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выразила возмущение принятой накануне резолюцией СБ ООН о запрете строительства на оккупированных палестинских территориях и заявила, что ждет прихода к власти Дональда Трампа, чтобы с его помощью нивелировать негативные для себя последствия этого документа.

В документе канцелярии Нетаньяху сказано, что резолюция СБ ООН является абсурдной и вредной. Ее последствия власти Израиля намерены преодолевать, опираясь на помощь «друзей в конгрессе» США как демократов, так и республиканцев, передает «РИА Новости».

«Не сделав ничего, чтобы остановить убийство полумиллиона человек в Сирии, Совет Безопасности ООН постыдно сговаривается против единственной истинной демократии на Ближнем Востоке, Израиля», — говорится в заявлении.

Канцелярия израильского премьера назвала голосование по принятой резолюции «сговором в ООН» и упрекнула администрацию Барка Обамы в том, что она скрытно участвовала в нем (США не наложили вето, как год назад, а воздержались, благодаря чему документ был принят).

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил против этой резолюции и даже смог надавить на Египет, после чего тот отозвал из ООН этот документ. Однако позже он был внесен рядом стран повторно.

Премьер Беньямин Натеньяху заявлял, что Трамп после прихода к власти окажет поддержку Израилю.

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