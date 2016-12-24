Сыгравшая Лею в «Звездных войнах» актриса перенесла сердечный приступ

Известная голливудская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в цикле «Звездные войны», перенесла сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Великобритании в США, сообщили СМИ.

Сообщается, что Фишер стало плохо во время полета, она потеряла сознание. Помощь 60-летней актрисе оказал медик, также летевший этим рейсом. После посадки Фишер была срочно госпитализирована, передает TMZ.

Кэрри Фишер запомнилась зрителям своей ролью принцессы Леи в комической саге «Звездные войны». Она сыграла также в последней части киноэпопеи «Звездные войны: Пробуждение силы», которая вышла на экраны в 2015 году. Было анонсировано, что Фишер сыграет роль и в следующей части саги, которая должна выйти в прокат в конце 2017 года.