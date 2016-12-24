Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Сыгравшая Лею в «Звездных войнах» актриса перенесла сердечный приступ

Голливудской актрисе Кэрри Фишер стало плохо на борту самолета по пути из Лондона в Лос-Анджелес

Известная голливудская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в цикле «Звездные войны», перенесла сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Великобритании в США, сообщили СМИ.

Сообщается, что Фишер стало плохо во время полета, она потеряла сознание. Помощь 60-летней актрисе оказал медик, также летевший этим рейсом. После посадки Фишер была срочно госпитализирована, передает TMZ.

Кэрри Фишер запомнилась зрителям своей ролью принцессы Леи в комической саге «Звездные войны». Она сыграла также в последней части киноэпопеи «Звездные войны: Пробуждение силы», которая вышла на экраны в 2015 году. Было анонсировано, что Фишер сыграет роль и в следующей части саги, которая должна выйти в прокат в конце 2017 года.

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Сыгравшая Лею в «Звездных войнах» актриса перенесла сердечный приступ

Голливудской актрисе Кэрри Фишер стало плохо на борту самолета по пути из Лондона в Лос-Анджелес

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке