Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сжечь ООН в ответ на критику его методов борьбы с торговлей наркотиками.

Об этом он заявил во время выступления перед военными на юге страны.

«Я сожгу ООН, если хотите. Я сожгу ООН, если поеду в Америку», — цитирует ТАСС главу Филиппин.

Поводом для бурной реакции Дутерте стал призыв верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейна к судебным властям Филиппин начать расследование по заявлению самого президента, что он, еще будучи мэром города Давао, убивал наркоторговцев.

По мнению Хусейна, меры, принимаемые президентом Филиппин, идут в разрез с правами человека и законами как самой страны, так и мирового сообщества.

После прихода к власти Дутерте на Филиппинах началась волна внесудебных расправ с подозреваемыми в торговле наркотиками. Число жертв достигло нескольких тысяч человек.

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