Трамп призвал все страны дать отпор терроризму

Избранный президент США Дональд Трамп задался вопросом о том, когда же США и другие страны дадут отпор мировому терроризму. Такими словами он прокомментировал видеозапись принятия в ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) боевика, осуществившего атаку в Берлине.

«Это чисто религиозная угроза, которая превратилась в реальность. Такая ненависть! Когда США и другие страны дадут отпор?» — написал Трамп в Twitter.

The terrorist who killed so many people in Germany said just before crime, "by God's will we will slaughter you pigs, I swear, we will...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

slaughter you. This is a purely religious threat, which turned into reality. Such hatred! When will the U.S., and all countries, fight back? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

Таким образом он прокомментировал видеозапись, на которой исполнитель теракта на рождественской ярмарке в берлине Анис Амри присягает на верность ИГ и обещает убивать «неверных».

Напомним, ИГ ранее подтвердила, что Анис Амри был ликвидирован в ходе перестрелки силовиками в Милане. Теракт, произошедший 19 декабря на рождественской ярмарке в столице ФРГ, унес жизни 12 человек. Более 50 получили травмы различной степени тяжести.

Отметим также, что в ходе 12-й ежегодной пресс-конференции в пятницу президент России Владимир Путин также говорил об объединении всех стран в борьбе с терроризмом. Глава государства заявил, что пока уровень взаимодействия на «антитеррористическом треке» крайне низок из-за санкций против России и ухудшения отношений с Западом.

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