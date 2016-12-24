Обама распространил действие «закона Магнитского» на все страны

Президент США Барак Обама распространил действие так называемого закона Магнитского на все страны.

Законопроект был подписан в пятницу, 23 декабря.

Ранее, согласно акту, персональные санкции были введены в отношении чиновников России, замешанных, по мнению Белого дома, в нарушении прав человека.

Теперь глава администрации США сможет включать в санкционные списки граждан других стран, сообщает ТАСС.

При этом все, кто попал под ограничение, не смогут въехать в США, их собственность на территории страны арестовывается, а счета в американских банках будут заморожены.

Снять действие этих санкций сможет только президент США.

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