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Обама распространил действие «закона Магнитского» на все страны

Президент США Барак Обама подписал распоряжение, позволяющее вводить санкции в отношении граждан других стран, виновных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Барак Обама распространил действие так называемого закона Магнитского на все страны.

Законопроект был подписан в пятницу, 23 декабря.

Ранее, согласно акту, персональные санкции были введены в отношении чиновников России, замешанных, по мнению Белого дома, в нарушении прав человека.

Теперь глава администрации США сможет включать в санкционные списки граждан других стран, сообщает ТАСС.

При этом все, кто попал под ограничение, не смогут въехать в США, их собственность на территории страны арестовывается, а счета в американских банках будут заморожены.

Снять действие этих санкций сможет только президент США.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Обама распространил действие «закона Магнитского» на все страны

Обама распространил действие «закона Магнитского» на все страныПрезидент США Барак Обама подписал распоряжение, позволяющее вводить санкции в отношении граждан других стран, виновных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека

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