Президент Молдавии планирует встретиться с Путиным

Новый президент Молдавии Игорь Додон и глава РФ Владимир Путин проведут встречу 17 января
Президент Молдавии Игорь Додон планирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявил журналистам на состоявшейся в Кишиневе пресс-конференции сам Додон.
Приглашение на встречу от главы России передал вице-премьер Дмитрий Рогозин, прибывший в столицу Молдавии в субботу, 24 декабря.
«Встреча длилась около часа, Дмитрий Олегович от имени руководства России поздравил меня со вступлением в должность президента и передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом», — цитирует «РИА Новости» Додона.
Также президент Молдавии озвучил вопросы, которые буду обсуждаться на встрече двух лидеров: возврат молдавской продукции на рынок РФ и проблемы молдавских мигрантов в России.
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