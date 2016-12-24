Президент Молдавии планирует встретиться с Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон планирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил журналистам на состоявшейся в Кишиневе пресс-конференции сам Додон.

Приглашение на встречу от главы России передал вице-премьер Дмитрий Рогозин, прибывший в столицу Молдавии в субботу, 24 декабря.

«Встреча длилась около часа, Дмитрий Олегович от имени руководства России поздравил меня со вступлением в должность президента и передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом», — цитирует «РИА Новости» Додона.

Также президент Молдавии озвучил вопросы, которые буду обсуждаться на встрече двух лидеров: возврат молдавской продукции на рынок РФ и проблемы молдавских мигрантов в России.

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