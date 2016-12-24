Ангелу Меркель застали за покупками в супермаркете

Жители Берлина застали федерального канцлера ФРГ за покупками в одном из супермаркетов города. Меркель в сопровождении охраны приобрела обычные продукты.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Bild, отмечает, что покупке политика не носили рождественский характер. Она купила картофель, паприку, конфеты, творог и другие продукты традиционного стола.



Отмечается, что Меркель пришла в магазин со своими пакетами, а сумма в чеке не превысила сто евро.