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Ангелу Меркель застали за покупками в супермаркете

Федеральный канцлер в компании телохранителей купила продукты

Жители Берлина застали федерального канцлера ФРГ за покупками в одном из супермаркетов города. Меркель в сопровождении охраны приобрела обычные продукты.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Bild, отмечает, что покупке политика не носили рождественский характер. Она купила картофель, паприку, конфеты, творог и другие продукты традиционного стола.

Отмечается, что Меркель пришла в магазин со своими пакетами, а сумма в чеке не превысила сто евро.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Ангелу Меркель застали за покупками в супермаркете

Федеральный канцлер в компании телохранителей купила продукты

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