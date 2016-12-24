Состояние актрисы Фишер стабилизировалось

Состояние голливудской актрисы Кэрри Фишер, которую ранее госпитализировали с сердечным приступом, случившимся с ней на борту самолета, стабилизировалось, рассказал ее брат.

Он отметил, что Фишер перевели из отделения первой помощи в стационар. Ее состояние при госпитализации оценивалось как критическое, В данный момент врачи называют его стабильным, передает ТАСС со ссылкой на AP.

Брат актрисы отказался рассказать, что именно произошло с ней в самолете. Он также отказался обсуждать другие детали происшествия.

Напомним, 60-летней Кэрри Фишер стало плохо на борту самолета, следовавшего из Лондона в Лос-Анджелес. На месте ей оказал помощь летевший тем же рейсом медик. После приземления актрису экстренно госпитализировали в критическом состоянии. Сообщалось, что у нее диагностирован сердечный приступ.