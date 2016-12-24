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Глава Lockheed Martin пообещала Трампу удешевить истребитель

Мэрилин Хьюсон ответила избранному президенту США на его замечания о слишком высокой стоимости проекта

Глава компании Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон пообещала в личной беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом, что проект создания новейшего истребителя F-35 будет не столь дорогим, как планировалось раньше.

«Я дала ему свое личное обязательство снизить стоимость F-35», — сказала Хьюсон. Сообщается, что она заверила в этом Трампа в ходе личной встречи с ним, передает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп заявил, что создание новейшего истребителя F-35 компании Lockheed Martin является слишком дорогим. Это заявление обрушило стоимость акций Lockheed Martin на $2 млрд в течение часа.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Глава Lockheed Martin пообещала Трампу удешевить истребитель

Мэрилин Хьюсон ответила избранному президенту США на его замечания о слишком высокой стоимости проекта

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