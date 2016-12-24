Мэй призвала воспользоваться возможностями Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что власти страны должны воспользоваться «историческими возможностями», которые несет в себе Brexit. Об этом глава кабмина заявила в ходе своего рождественского послания в эфире телерадиокорпорации Би-би-си.

Кроме того, политик призвала к объединению страны и подчеркнула, что после Brexit необходимо принять «новую смелую роль для себя в мире».

«Мы также должны работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы способствовать развитию торговли, повышению благосостояния, а также встречать проблемы мира и безопасности во всём мире», — приводит Би-би-си слова Терезы Мэй.

23 июня в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из состава Евросоюза. В поддержку этой инициативы высказались 51,9% поданных королевства, при этом 48,1% выступили против.