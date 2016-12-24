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Мэй призвала воспользоваться возможностями Brexit

Глава кабмина Великобритании подчеркнула, что Лондону необходимо принять свою новую роль в мире

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что власти страны должны воспользоваться «историческими возможностями», которые несет в себе Brexit. Об этом глава кабмина заявила в ходе своего рождественского послания в эфире телерадиокорпорации Би-би-си.

Кроме того, политик призвала к объединению страны и подчеркнула, что после Brexit необходимо принять «новую смелую роль для себя в мире».

«Мы также должны работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы способствовать развитию торговли, повышению благосостояния, а также встречать проблемы мира и безопасности во всём мире», — приводит Би-би-си слова Терезы Мэй.

23 июня в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из состава Евросоюза. В поддержку этой инициативы высказались 51,9% поданных королевства, при этом 48,1% выступили против.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Мэй призвала воспользоваться возможностями Brexit

Глава кабмина Великобритании подчеркнула, что Лондону необходимо принять свою новую роль в мире

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