МИД РФ надеется на выполнение Вашингтоном договора по СНВ при Трампе

Россия рассчитывает на выполнение договора с США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при новой администрации главы Соединенных Штатов, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



Он отметил, что российское внешнеполитическое ведомство осведомлено о программах, которые реализует и разрабатывает американская сторона.

«Главное, что Москва и Вашингтон привержены договору СНВ 2010 года, который успешно выполняется. Мы рассчитываем на это также и в период после прихода к власти новой администрации США», — приводит «Интерфакс» сообщение замглавы МИД РФ.

Так Сергей Рябков прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о необходимости укрепления и расширения ядерного потенциала США. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, МИД РФ и раньше фиксировал подобные сигналы.